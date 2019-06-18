На севере Японии отменили угрозу цунами

Опасения приливной волны возникли из-за землетрясения магнитудой 6,7 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло во вторник в 22.22 по местному времени (16.22 мск), сообщений о существенном ущербе и жертвах не поступало.

В районе часа ночи по местному времени (около 19.00 мск) угроза цунами была снята в трех префектурах - Ямагата, Ниигата и Исикава, в которых в наибольшей степени ощущались подземные толчки.