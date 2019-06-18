Проект RT #Romanovs100 вышел в финал "Каннских Львов"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи, вышел в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга - "Каннские Львы 2019", сообщает пресс-служба RT.

"#Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах - YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи", - сообщается в пресс-релизе.

#Romanovs100 - многократный обладатель наград TheDrum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards и NewYork Festivals.

Пресс-служба отмечает, что за призовое место в категории "Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях" проект RT #Romanovs100 будет бороться в том числе с работами Netflix, Samsung и Uber.

В прошлом году проект RT #1917LIVE, над которым работала команда #Romanovs100, вошел в шорт-лист "Каннских львов" в трех номинациях. #1917LIVE - одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей - от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVEприняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Проект RT завоевал более 20 международных и российских премий.

"Каннские львы" (Cannes Lions) - один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы - ведет свою историю с 1954 года.