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РИА Новости

В Калининградской области пять детей пострадали в ДТП

Вчера, 19:09
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КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в аварии в Гурьевском районе Калининградской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.
"Автомобиль под управлением 29-летней женщины врезался в дерево, в салоне находились пятеро несовершеннолетних от восьми до 14 лет, двое из них – дети водителя. По предварительным данным, никто из детей не был пристегнут ремнями безопасности", - сказала Поставничая.
Она отметила, что все находившиеся в машине дети госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии. На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники полиции.
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