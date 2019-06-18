В Калининградской области пять детей пострадали в ДТП

КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в аварии в Гурьевском районе Калининградской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.

"Автомобиль под управлением 29-летней женщины врезался в дерево, в салоне находились пятеро несовершеннолетних от восьми до 14 лет, двое из них – дети водителя. По предварительным данным, никто из детей не был пристегнут ремнями безопасности", - сказала Поставничая.