Евросоюз пригрозил Турции ответом на бурение у берегов Кипра

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Совет ЕС поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе немедленно разработать меры по реагированию на проведение Турцией геологоразведки у берегов Кипра.
В решении, одобренном на министерской встрече, выражается озабоченность "незаконной буровой деятельностью Турции в Средиземноморье". Авторы документа сожалеют, что Анкара не отреагировала на "неоднократные призывы" прекратить ее.
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В документе отмечается, что действия Турции оказывают "негативное воздействие" на весь спектр ее отношений с ЕС.
"Совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", — говорится также в документе.
Авторы заявления призвали Турцию избегать угроз, нормализовать отношения с Кипром и уважать суверенитет всех государств — членов ЕС и их права на разведку и эксплуатацию ресурсов.
На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Замглавы турецкого МИД Фарук Каймакджи, в свою очередь, заявил, что "у ЕС нет юрисдикции определять границы ни в Черном море, ни в Средиземном море".
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