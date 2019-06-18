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РИА Новости

Евросоюз пригрозил Турции ответом на бурение у берегов Кипра

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Совет ЕС поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе немедленно разработать меры по реагированию на проведение Турцией геологоразведки у берегов Кипра.
В решении, одобренном на министерской встрече, выражается озабоченность "незаконной буровой деятельностью Турции в Средиземноморье". Авторы документа сожалеют, что Анкара не отреагировала на "неоднократные призывы" прекратить ее.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
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Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
В документе отмечается, что действия Турции оказывают "негативное воздействие" на весь спектр ее отношений с ЕС.
"Совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", — говорится также в документе.
Авторы заявления призвали Турцию избегать угроз, нормализовать отношения с Кипром и уважать суверенитет всех государств — членов ЕС и их права на разведку и эксплуатацию ресурсов.
На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Замглавы турецкого МИД Фарук Каймакджи, в свою очередь, заявил, что "у ЕС нет юрисдикции определять границы ни в Черном море, ни в Средиземном море".
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
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ЕвросоюзКипрГрецияТурцияВ мире
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