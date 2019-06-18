Евросоюз пригрозил Турции ответом на бурение у берегов Кипра

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Совет ЕС поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе немедленно разработать меры по реагированию на проведение Турцией геологоразведки у берегов Кипра.

В решении, одобренном на министерской встрече, выражается озабоченность "незаконной буровой деятельностью Турции в Средиземноморье". Авторы документа сожалеют, что Анкара не отреагировала на "неоднократные призывы" прекратить ее.

В документе отмечается, что действия Турции оказывают "негативное воздействие" на весь спектр ее отношений с ЕС.

"Совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", — говорится также в документе.

Авторы заявления призвали Турцию избегать угроз, нормализовать отношения с Кипром и уважать суверенитет всех государств — членов ЕС и их права на разведку и эксплуатацию ресурсов.