Генсек ООН заявил о начале масштабной борьбы с ненавистью в мире

ООН, 18 июн - РИА Новости. Организация Объединенных наций начинает реализацию обширной программы по противодействию ненависти во всех ее проявлениях, заявил во вторник генсек организации Антониу Гутерреш на встрече, запуску программы.

"Стратегия и план действий ООН, которые мы начинаем сегодня, - это амбициозная программа координации усилий в рамках всей системы ООН по выявлению, предотвращению и противодействию разжиганию ненависти с использованием всех имеющихся в наших силах средств", - заявил Гутерреш.

По словам генсека ООН, программа преследует две цели, одна из них - активизация усилий "по устранению коренных причин разжигания ненависти" в соответствии с его видением профилактики. "Эти коренные причины - насилие, маргинализация, дискриминация, нищета, изоляция, неравенство, отсутствие базового образования и слабые государственные институты", - пояснил Гутерреш.

"Мы решаем многие из этих вопросов, поддерживая правительства в осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Но эта новая стратегия идет дальше, рекомендуя скоординированные ответные меры, включая усилия по выявлению тех, кто участвует в разжигании ненависти, и тех, кто лучше всего способен бросить ей вызов", - добавил он.

По мнению Гутерреша, образование - превентивный инструмент, который может "повысить осведомленность и вызвать чувство общей цели для борьбы с семенами ненависти".

"Вторая важнейшая цель заключается в том, чтобы позволить ООН эффективно реагировать на воздействие разжигания ненависти на общество. Рекомендации включают в себя созыв отдельных лиц и групп с противоположными взглядами, работу с традиционными и социальными медиаплатформами, участие в информационно-пропагандистской деятельности и разработку руководства для коммуникации в целях противодействия тенденциям и кампаниям разжигания ненависти", - продолжил генсек.

По словам Гутерреша, цифровые технологии обеспечили новые области, в которых может процветать ненавистническая речь, но они также могут помочь контролировать деятельность, нацеливать реакцию и "создавать поддержку контр-нарративов".

Он добавил, что настоятельно призывает государства ООН и всех партнеров "поддержать специального посланника, который будет выполнять функции координатора осуществления и координации плана действий".