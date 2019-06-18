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РИА Новости

Скабеева возмутилась, что Зеленский не помог Меркель, когда ей стало плохо

Вчера, 18:56
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала бездействие президента Украины Владимира Зеленского, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Вчера, 15:56
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Журналистка удивилась, что Зеленский "просто стоял". По ее мнению, украинскому лидеру стоило позвать врачей или хотя бы отвести коллегу в тень и предложить воды. Скабеева уверена, что немцы "носили бы его на руках", если бы президент Украины помог Меркель.
"Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", – написала она в Instagram.
Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время выступления оркестра ее начало колотить. За минуту канцлер поменяла положение рук восемь раз, чтобы унять дрожь. При этом ее коллега никак не отреагировал на происходящее. Позже Меркель сообщила, что причиной плохого самочувствия стало обезвоживание – в немецкой столице температура достигла отметки в 30 градусов тепла.
Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером. Они обсудили прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
Вчера, 16:50
Меркель назвала условие снятия санкций с России
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если бы там клоун какой-то выступал, то Зелинский подорвался бы и стал с ним куролесить, а тут какой-то старушке плохо... да ему по барабану на это. Если бы она упала, он перешагнул бы через неё и побежал к столу фуршета, как Порошенко
18 июня, 19:08
ccurio
1200008
Ему видимо неудобно было афишировать и зацикливаться на этом, он посчитал что Меркель сама не хочет заострять на внимание на проблеме со здоровьем
18 июня, 19:02
Александр Болдарь
1230103
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