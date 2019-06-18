Скабеева возмутилась, что Зеленский не помог Меркель, когда ей стало плохо

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала бездействие президента Украины Владимира Зеленского, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.

Журналистка удивилась, что Зеленский "просто стоял". По ее мнению, украинскому лидеру стоило позвать врачей или хотя бы отвести коллегу в тень и предложить воды. Скабеева уверена, что немцы "носили бы его на руках", если бы президент Украины помог Меркель.

"Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", – написала она в Instagram.

Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время выступления оркестра ее начало колотить. За минуту канцлер поменяла положение рук восемь раз, чтобы унять дрожь. При этом ее коллега никак не отреагировал на происходящее. Позже Меркель сообщила, что причиной плохого самочувствия стало обезвоживание – в немецкой столице температура достигла отметки в 30 градусов тепла.