Число обращений на прямую линию с Путиным приближается к миллиону

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 950 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Согласно приведенным данным, к прямой линии с президентом по состоянию на 18.00 18 июня поступило 953 226 обращений. Из них 563084 обращений поступило по телефону, 264 775 обращений были отправлены по СМС и ММС, еще 42 100 обращений поступило через сайт. Кроме того, 47 803 обращения были отправлены через мобильное приложение, 35 464 обращения опубликованы в соцсетях.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru москва-путину.рф ) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" "Одноклассники" . Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.