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РИА Новости

Число обращений на прямую линию с Путиным приближается к миллиону

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники колл-центра "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 950 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Согласно приведенным данным, к прямой линии с президентом по состоянию на 18.00 18 июня поступило 953 226 обращений. Из них 563084 обращений поступило по телефону, 264 775 обращений были отправлены по СМС и ММС, еще 42 100 обращений поступило через сайт. Кроме того, 47 803 обращения были отправлены через мобильное приложение, 35 464 обращения опубликованы в соцсетях.
Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
В здании Государственной Думы РФ
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Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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