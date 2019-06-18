Симоньян прокомментировала призывы запретить доступ к Sputnik Литва

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя инициативу о запрете доступа к сайту Sputnik Литва, заявила, что на подобное сложно реагировать.
"Не знаю даже как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать", - заявила она РИА Новости.
Ранее члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. В ведомстве отмечали, что случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, какова цена на практике демагогическим заявлениям о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".