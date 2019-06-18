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РИА Новости

В Луганске открыли центр содействия оформлению гражданства России

Вчера, 18:42
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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации открыли в Луганске, сообщил на брифинге начальник департамента государственной регистрации министерства юстиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Гребенщиков.
В пятницу, 14 июня, в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
В Ростовскую область за гражданством РФ: жителям Донбасса вручили паспорта
15 июня, 16:26
В Ростовскую область за гражданством РФ: жителям Донбасса вручили паспортаЖителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик начали выдавать паспорта Российской Федерации. В Ростовскую область, где официально им вручили документ, людей привезли на специализированных автобусах. На данный момент в ГУ МВД России по Ростовской области поступило около 12000 заявлений о приобретении гражданства РФ.
"С 18 июня 2019 года начал работу Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации при министерстве юстиции ЛНР", - сказал Гребенщиков.
По его словам, в центре будут нотариально заверять документы, необходимые для оформления гражданства РФ, в основном свидетельства о рождении лиц, не достигших 18 лет. Также в центре можно проконсультироваться по вопросам подтверждения документов, полученных за пределами ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства, на начало июня было принято несколько тысяч заявлений на получение гражданства РФ.
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