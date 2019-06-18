Волонтеры обустроили туристические маршруты на острове Гогланд

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Участники волонтерского эколого-просветительского лагеря Русского географического общества обустроили туристические маршруты на острове Гогланд, сообщает пресс-служба организации.

За первые шесть дней пребывания на острове добровольцы установили веревочные перила на тропе к пункту "Мякипяллюс", обновили информационные таблички, а также привели в порядок тропу, ведущую к одной из главных достопримечательностей – Дуге Струве.

Это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 километров от Северного Ледовитого океана до Черного моря по территории десяти стран – Беларуси, Латвии, Литвы, Норвегии, Молдовы, России, Украины, Финляндии, Швеции и Эстонии. Она была создана в период с 1816 по 1855 год российским астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же Василий Яковлевич Струве) с целью измерения большого сегмента дуги земного меридиана.

Дуга Струве позволила установить форму и размер планеты в доспутниковую эпоху, что стало важным шагом в развитии наук о Земле и способствовало созданию более совершенных географических карт. В 2005 году дуга была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди волонтеров есть несколько людей с ограниченными возможностями, которые смогли оценить доступность туристического объекта.

Первый инклюзивный волонтерский лагерь удался и показал, что нет ничего страшного в том, чтобы брать в дорогу добровольцев с ограниченными возможностями. Более того, учитывая трудолюбие и интерес этих ребят, в лагеря они могут ездить не как сторонние наблюдатели, а как полноценные участники процесса с поправками на возможности здоровья", – прокомментировал руководитель экспедиции Антон Юрманов.

Также волонтеры установили деревянные указатели, с помощью которых туристы смогут найти интересные и живописные места острова, к примеру Северный и Южный маяки, выброшенный на берег остов корабля "Леонид Демин" и другие.

Каждый указатель добровольцы изготавливали вручную, ставя на нем подпись.

© Ирина Константинова Волонтер устанавливает деревянный указатель на острове Гогланд © Ирина Константинова Волонтер устанавливает деревянный указатель на острове Гогланд

Сейчас участники лагеря продолжают работу – составляют интерактивную карту острова и собирают образцы для научных исследований.