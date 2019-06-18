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РИА Новости
Война в Сирии

Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Консультации Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шабата пройдут 24-25 июня, их центральной темой, как ожидается, станет урегулирование в Сирии.
"В начале следующей недели в Иерусалиме состоится беспрецедентная историческая встреча, встреча советников по национальной безопасности США, России и Израиля. Это очень важный саммит для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в эти турбулентные времена", - цитирует Нетаньяху его канцелярия.
Он добавил, что выбор двумя "сверхдержавами" Иерусалима в качестве места для встречи свидетельствует о высоком международном статусе Израиля.
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 1 июня 2018
Вчера, 17:37
В МИД рассказали, на что нацелена встреча России, США и Израиля
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Война в СирииДжон БолтонБиньямин НетаньяхуСирияНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильВ мире
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Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 1 июня 2018
В МИД рассказали, на что нацелена встреча России, США и Израиля
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