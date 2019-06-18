Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической

"В начале следующей недели в Иерусалиме состоится беспрецедентная историческая встреча, встреча советников по национальной безопасности США, России и Израиля. Это очень важный саммит для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в эти турбулентные времена", - цитирует Нетаньяху его канцелярия.