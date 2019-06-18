Замглавы МИД отметил вклад посла Германии в развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов отметил личный вклад посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича, завершающего свою миссию в Москве, в развитие двусторонних отношений, межведомственных и межрегиональных контактов, сообщил российский МИД.

"Титов поблагодарил Рюдигера фон Фрича за продуктивную работу на посту посла и отметил его личный вклад в развитие двусторонних отношений, межведомственных и межрегиональных контактов, а также в интенсификацию межпарламентских связей", - говорится в сообщении министерства.

Стороны также обсудили практические вопросы развития российско-германского сотрудничества, ряд актуальных международных проблем с упором на сверку позиций в интересах нахождения путей их решения.

По данным издания, Гейр считается доверенным лицом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты. В этом качестве Гейр также поддерживает контакты с российской стороной и, как правило, дважды в год посещает Москву для закрытых переговоров со своими российскими коллегами, пишет издание.