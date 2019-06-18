Замглавы МИД отметил вклад посла Германии в развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов отметил личный вклад посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича, завершающего свою миссию в Москве, в развитие двусторонних отношений, межведомственных и межрегиональных контактов, сообщил российский МИД.
Титов принял посла ФРГ Рюдигера фон Фрича, завершающего свою миссию в Москве.
"Титов поблагодарил Рюдигера фон Фрича за продуктивную работу на посту посла и отметил его личный вклад в развитие двусторонних отношений, межведомственных и межрегиональных контактов, а также в интенсификацию межпарламентских связей", - говорится в сообщении министерства.
Стороны также обсудили практические вопросы развития российско-германского сотрудничества, ряд актуальных международных проблем с упором на сверку позиций в интересах нахождения путей их решения.
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Ранее посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич подтвердил, что скоро покинет свой пост.
Газета Spiegel сообщила, что новым послом Германии в России станет глава отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр, смена главы миссии запланирована на лето.
По данным издания, Гейр считается доверенным лицом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты. В этом качестве Гейр также поддерживает контакты с российской стороной и, как правило, дважды в год посещает Москву для закрытых переговоров со своими российскими коллегами, пишет издание.