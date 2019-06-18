ЕС отложил начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Совет ЕС не смог согласовать во вторник решение о начале переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией, к вопросу вернутся не позднее октября, сообщил еврокомиссар по политике расширения Йоханнес Хан.
Вопрос о начале переговоров, который уже был перенесен с прошлого года, рассматривался во вторник министрами на заседании Совета по общим вопросам.
"Сегодня были подтверждены европейские перспективы Западных Балкан, в заключениях отмечено, что ЕС считает стратегически важной интеграцию региона", - сказал Хан журналистам.
При этом он с сожалением отметил, что "меньшинство стран не смогло поддержать решение о начале переговоров сегодня". По его словам, к вопросу о "пакете расширения" Совет вернется в октябре.
Ранее сообщалось, что Франция и Нидерланды заняли скептическую позицию в отношении начала переговоров с Северной Македонией и Албанией.
В утвержденных по итогам встречи заключениях указывается, что "с учетом ограниченности имеющегося времени и важности этого вопроса Совет вернется к его рассмотрению с целью достижения четкого и существенного решения как можно скорее и не позднее октября 2019 года".