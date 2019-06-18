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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Андрониковом монастыре опровергли сообщения СМИ о выселении музея Рублева

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦерковь Михаила Архангела и собор Спаса Нерукотворного образа на территории Спасо-Андроникова монастыря
Церковь Михаила Архангела и собор Спаса Нерукотворного образа на территории Спасо-Андроникова монастыря
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Никаких проблем сосуществования музея Андрея Рублева и Спасо-Андроникова монастыря нет, при этом следует признать "острый дефицит площадей" для основных фондов музея в нынешних условиях, заявил РИА Новости глава движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря, доцент Института государственной службы и управления Сергей Карнаухов.
Таким образом он прокомментировал высказывания в СМИ некоторых представителей музея, заявивших о том, что музей древнерусского искусства могут просто выселить из монастыря, и что переговоры с представителями РПЦ идут очень сложно.
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"Это уже вторая волна в СМИ, которая ставит общество в заблуждение относительно якобы существующей проблемы выселения Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева из исторического комплекса ансамбля Андроникова монастыря. Причем руководство музея противопоставляет идею возрождения древнейшей обители и функционирования музея – где здесь логика?" - сказал Карнаухов РИА Новости.
По его словам, состоявшееся на днях в Минкультуры РФ заседание комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом показало, что "никаких проблем сосуществования музея и монастыря нет".
"Проблема в другом. При остром дефиците площадей для размещения сотрудников и основных фондов музея в нынешних условиях, лоббируется идея размещения еще и древлехранилища – попросту склада артефактов – в стенах братского корпуса", - заявил собеседник агентства.
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По его мнению, такое невозможно представить в Западной Европе, чтобы, например, в знаменитом соборе Рождества Девы Марии в Милане был расположен склад. А в России данная идея "почему-то беспрепятственно обсуждается и не вызывает недоумения относительно сохранности наследия самого Андрея Рублева", отметил эксперт.
Как полагает Карнаухов, реализация этой идеи негативно скажется на научно-исследовательской деятельности самого музея и приведет к деградации исторического комплекса ансамбля Андроникова монастыря. "Да и туристам вряд ли будет интересно посещать склад", - добавил он.
Карнаухов выразил надежду, что "здравый смысл возобладает" и музей получит столь необходимый ему современный комплекс зданий, специально оборудованных для полноценной музейной работы, а монашеская жизнь и богослужебная деятельность в стенах древнейшей московской обители будут постепенно восстанавливаться.
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Религия и мировоззрениеЦентральный музей древнерусского искусства имени Андрея РублеваНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
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