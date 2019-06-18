У берегов Малайзии похитили десять рыбаков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Десять рыбаков, предположительно, были похищены в ночь на вторник в водах штата Сабах на малайзийской части острова Борнео, сообщает газета Десять рыбаков, предположительно, были похищены в ночь на вторник в водах штата Сабах на малайзийской части острова Борнео, сообщает газета New Straits Times со ссылкой на полицию.

Заместитель генерального инспектора полиции Датук Мазлан Мансор сказал, что инцидент произошел в 02.45 (21.45 мск), когда 16 человек на борту двух лодок ловили рыбу. Он уточнил, что в это время в восточной зоне безопасности штата Сабах действовал комендантский час. По его словам, при себе у рыбаков не было действительных проездных документов.

"К ним приблизились люди на двух лодках и похитили 10 рыбаков. У одного из рыбаков есть пропуск, выданный иммиграционным отделом (штата) Сабах", - заявил заместитель генерального инспектора полиции Датук Мазлан Мансор. При этом он заметил, что похищенные могли быть гражданами Индонезии или Филиппин.

Он добавил, что полиция пытается установить личность владельца лодки и определить, была ли вовлечена в похищение филиппинская исламистская террористическая группировка "Абу Сайяф". Однако правоохранительным органам пока не поступали требования от похитителей.

Издание уточняет, комиссар полиции столицы штата Сабах Кота-Кинабалу Датук Омар Маммах заявил, что по факту похищения начато расследование. Правоохранительные органы начали брать показания у спасенных рыбаков и делать фоторобот похитителей.