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РИА Новости

У берегов Малайзии похитили десять рыбаков

Вчера, 18:23
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Десять рыбаков, предположительно, были похищены в ночь на вторник в водах штата Сабах на малайзийской части острова Борнео, сообщает газета New Straits Times со ссылкой на полицию.
Заместитель генерального инспектора полиции Датук Мазлан Мансор сказал, что инцидент произошел в 02.45 (21.45 мск), когда 16 человек на борту двух лодок ловили рыбу. Он уточнил, что в это время в восточной зоне безопасности штата Сабах действовал комендантский час. По его словам, при себе у рыбаков не было действительных проездных документов.
"К ним приблизились люди на двух лодках и похитили 10 рыбаков. У одного из рыбаков есть пропуск, выданный иммиграционным отделом (штата) Сабах", - заявил заместитель генерального инспектора полиции Датук Мазлан Мансор. При этом он заметил, что похищенные могли быть гражданами Индонезии или Филиппин.
Он добавил, что полиция пытается установить личность владельца лодки и определить, была ли вовлечена в похищение филиппинская исламистская террористическая группировка "Абу Сайяф". Однако правоохранительным органам пока не поступали требования от похитителей.
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Издание уточняет, комиссар полиции столицы штата Сабах Кота-Кинабалу Датук Омар Маммах заявил, что по факту похищения начато расследование. Правоохранительные органы начали брать показания у спасенных рыбаков и делать фоторобот похитителей.
Комиссар уточнил, что жертвами похищения стали лица без гражданства в возрасте от 17 до 60 лет.
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