Фигурантке по делу о теракте в метро Петербурга вызвали скорую

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фигурантке по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Шохисте Каримовой стало плохо во время судебного заседания, ей вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости в Ленинградском окружном военном суде, где рассматривается дело.
"Каримовой стало плохо во время судебного заседания, ей вызвали скорую", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заседание перенесено на среду.
Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 году. Уголовное дело рассматривается на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде. После прочтения обвинительного заключения все подсудимые заявили, что не признают свою вину.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадало несколько десятков. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат - Акрам - в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.
3 апреля 2018, 07:15Теракт в метро в Санкт-Петербурге (2017)