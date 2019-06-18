Фигурантке по делу о теракте в метро Петербурга вызвали скорую

Подозреваемая в соучастии в организации теракта в петербургском метро Шохиста Каримова на заседании в Московском окружном военном суде. . Архивное фото

Подозреваемая в соучастии в организации теракта в петербургском метро Шохиста Каримова на заседании в Московском окружном военном суде.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фигурантке по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Шохисте Каримовой стало плохо во время судебного заседания, ей вызвали скорую помощь, сообщили РИА Новости в Ленинградском окружном военном суде, где рассматривается дело.

"Каримовой стало плохо во время судебного заседания, ей вызвали скорую", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заседание перенесено на среду.

Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 году. Уголовное дело рассматривается на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде. После прочтения обвинительного заключения все подсудимые заявили, что не признают свою вину.

Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадало несколько десятков. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.