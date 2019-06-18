Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T18:57Z
https://ria.ru/20190618/1555678654.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40817/32/408173289_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_6ac72916590a0e5951c5227bae968193.jpg
РИА Новости
Туризм

В Приморье гималайский медведь станцевал перед камерой, а потом покусал ее

Вчера, 23:26
29
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГималайский медведь
Гималайский медведь
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В заповеднике "Земля леопарда" сняли на видео танцующего медведя, который после эффектного выступления попробовал фотоловушку на зуб, сообщает пресс-служба заказника.
Инцидент произошел на одной из приморских сопок. Словно позируя, навстречу камере вальяжно прошелся крупный гималайский медведь.
Фотоловушка успела запечатлеть "танец" косолапого во время почесывания спины у соседнего дерева, после чего зверь целенаправленно подошел к объективу.
"Будто решив уничтожить "компромат", медведь сначала ударил камеру лапой, а затем вывел ее из строя при помощи зубов, - рассказывают сотрудники заповедника. - Однако "вандалу" не удалось осуществить свой "замысел" до конца: карта памяти осталась в устройстве".
На сегодняшний день фотомониторинг – главный метод изучения дальневосточного леопарда. На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.
Помимо фотоснимков некоторые камеры заказника записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение животных.
В Кроноцком заповеднике начался месячник тишины
28 мая, 00:06
На Камчатке сфотографировали "элитное поселение" медведей
000000
ТуризмТуризмтуристымедведиНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
Рекомендуем
Тюменская область и Татарстан договорились о сотрудничестве
РИА
Новости
Марк Эспер
Трамп допустил, что выдвинет Эспера на пост главы Пентагона
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Дата встречи Зеленского с Трампом пока не определена, сообщил Волкер
Вид на Оперу Гарнье в Париже, Франция
В центре Парижа вместо парковок появятся леса
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп не просил Шанахана снять кандидатуру на пост главы Пентагона
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер собирается посетить Украину в ближайшие несколько недель
Вацлав Клаус
Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"
Швейцария обсуждает вопрос о представлении интересов США в Венесуэле
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что переговоры с КНР по торговле начнутся в среду
Посёлок Никольское. Командорские острова
Около Командорских островов произошло землетрясение
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер призвал поддержать Зеленского без влияния олигархов
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
США жизненно необходимо сотрудничать с Зеленским по Донбассу, заявил Волкер
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: западные страны транслируют миру искаженную информацию по Сирии
Василий Небензя
Небензя рассказал о реализации сочинского меморандума по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
10:28Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
10:25На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния