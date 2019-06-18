В Приморье гималайский медведь станцевал перед камерой, а потом покусал ее

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В заповеднике "Земля леопарда" сняли на видео танцующего медведя, который после эффектного выступления попробовал фотоловушку на зуб, В заповеднике "Земля леопарда" сняли на видео танцующего медведя, который после эффектного выступления попробовал фотоловушку на зуб, сообщает пресс-служба заказника.

Инцидент произошел на одной из приморских сопок. Словно позируя, навстречу камере вальяжно прошелся крупный гималайский медведь.

Фотоловушка успела запечатлеть "танец" косолапого во время почесывания спины у соседнего дерева, после чего зверь целенаправленно подошел к объективу.

"Будто решив уничтожить "компромат", медведь сначала ударил камеру лапой, а затем вывел ее из строя при помощи зубов, - рассказывают сотрудники заповедника. - Однако "вандалу" не удалось осуществить свой "замысел" до конца: карта памяти осталась в устройстве".

На сегодняшний день фотомониторинг – главный метод изучения дальневосточного леопарда. На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.