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РИА Новости
Республика Адыгея

Глава Адыгеи считает, что нацпроекты изменят уровень жизни в республике

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Майкоп
Город Майкоп
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Реализация национальных проектов должна существенно изменить уровень жизни в Адыгее и открыть для нее новые возможности, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Во вторник в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко объявил, что регионы в 2019 году получат 593,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов.
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"Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры... Результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения", - заявил по итогам заседания Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.
Ранее глава Адыгеи поставил перед органами исполнительной власти республики задачи по реализации нацпроектов, заявив, что их своевременное выполнение – приоритетная задача каждого ведомства. Кумпилов также заявил о недопустимости затягивания сроков, невыполнения целевых показателей и потребовал для этого синхронизировать работу всех министерств.
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По данным пресс-службы, в Адыгее утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. В 2019 году на их реализацию предполагается направить почти 3,5 миллиарда рублей, из них более 3 миллиардов рублей – федеральные средства.

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