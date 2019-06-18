Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T22:11Z
https://ria.ru/20190618/1555678591.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155562/99/1555629981_0:134:3268:1972_1036x0_80_0_0_081605b6ade557ee20d2dc844e9c40cd.jpg
РИА Новости

На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму

Вчера, 18:20
133891
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В нем участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран.
Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок стал глотком свежего воздуха.
"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники VI Международного Большого Севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники VI Международного Большого Севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи
"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu.
"Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC.
Конкурс красоты Мисс Венесуэла 2015 в Каракасе
16 января, 14:50
Названы страны с самыми красивыми женщинами
14686621182880
Обсудить 75
ВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нечего, господа хорошие, на наших девушек засматриваться. Имейте то, что заслужили.
18 июня, 19:26
Евгений Лобода
1652610011
К сожалению и в России полно девушек с татуировками и полных. Равно как и за границей есть и стройные и симпатичные. Но бесспорно у нас самые красивые девушки.
18 июня, 18:23
Просто Человек
176821011
Рекомендуем
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
В Лондоне убили россиянина
Лента
новостей
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра"
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину
Атаман Всевеликого Войска Донского генерал от кавалерии Петр Краснов
Атаман Краснов. Против большевиков хоть с чертом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Лента новостейМолния