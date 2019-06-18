Прокуратура разработала меры по нормализации обстановки в Чемодановке

ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура, правоохранительные органы и власти Пензенской области разработали мероприятия по нормализации обстановки в регионе после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали, сообщила во вторник Генпрокуратура РФ.

Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины.

По данным Генпрокуратуры, заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев во вторник в Пензенской области провел с прокурором региона, губернатором, главным федеральным инспектором по области и руководителями правоохранительных органов совещание, где обсуждалась ситуации в Чемодановке.

"Обсужден комплекс мер по выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия, организации расследования уголовных дел, возбужденных в связи с этими событиями. Разработаны мероприятия по нормализации обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

"Ситуация в регионе, ход расследования уголовных дел и рассмотрения обращений жителей района, а также проведение профилактических мероприятий управлением генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе поставлены на особый контроль", - отметили в ведомстве.