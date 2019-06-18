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РИА Новости

Прокуратура разработала меры по нормализации обстановки в Чемодановке

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСело Чемодановка
Село Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
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ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура, правоохранительные органы и власти Пензенской области разработали мероприятия по нормализации обстановки в регионе после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали, сообщила во вторник Генпрокуратура РФ.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины.
По данным Генпрокуратуры, заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев во вторник в Пензенской области провел с прокурором региона, губернатором, главным федеральным инспектором по области и руководителями правоохранительных органов совещание, где обсуждалась ситуации в Чемодановке.
"Обсужден комплекс мер по выявлению и задержанию лиц, совершивших противоправные действия, организации расследования уголовных дел, возбужденных в связи с этими событиями. Разработаны мероприятия по нормализации обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
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"Ситуация в регионе, ход расследования уголовных дел и рассмотрения обращений жителей района, а также проведение профилактических мероприятий управлением генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе поставлены на особый контроль", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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