Авиакомпании хотят обязать возмещать убытки пассажирам из-за задержки рейса

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиаперевозчиков планируют обязать возмещать пассажирам убытки из-за задержек рейсов в полном объеме помимо предусмотренных штрафов, соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за задержки авиарейсов, рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев во вторник на заседании думского комитета.

Согласно действующему законодательству, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика, указывают авторы проекта закона. Данная норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, считают сенаторы. На настоящий момент размер "штрафного" МРОТ составляет 100 рублей, соответственно штраф за час просрочки составляет 25 рублей, указывают они.

Согласно новой редакции законопроекта, штраф будет рассчитываться по формуле, предусматривающей 3% от провозной платы за каждый час просрочки. По словам Сураева, теперь средний штраф за задержку внутреннего авиарейса должен составить 225 рублей за каждый час просрочки, если исходить из того, что в среднем перелет по России стоит 15 тысяч рублей туда и обратно.

"Еще очень немаловажное дополнение мы сюда вставляем и пишем, что пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или его багажа в пункт назначения в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа", - сказал Сураев.

По его словам, добиться возмещения убытков, в случае принятия законопроекта, пассажиры могли бы в судебном порядке.