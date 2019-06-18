Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T18:14Z
https://ria.ru/20190618/1555678419.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150617/92/1506179264_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_3a7f90e71a5e0fee7eb88eb07ebd170e.jpg
РИА Новости

Авиакомпании хотят обязать возмещать убытки пассажирам из-за задержки рейса

Вчера, 18:14
6275
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пассажиры в самолете. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиаперевозчиков планируют обязать возмещать пассажирам убытки из-за задержек рейсов в полном объеме помимо предусмотренных штрафов, соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за задержки авиарейсов, рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев во вторник на заседании думского комитета.
Согласно действующему законодательству, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика, указывают авторы проекта закона. Данная норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, считают сенаторы. На настоящий момент размер "штрафного" МРОТ составляет 100 рублей, соответственно штраф за час просрочки составляет 25 рублей, указывают они.
Пассажиры в аэропорту Домодедово
15 июня, 10:17
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Согласно новой редакции законопроекта, штраф будет рассчитываться по формуле, предусматривающей 3% от провозной платы за каждый час просрочки. По словам Сураева, теперь средний штраф за задержку внутреннего авиарейса должен составить 225 рублей за каждый час просрочки, если исходить из того, что в среднем перелет по России стоит 15 тысяч рублей туда и обратно.
"Еще очень немаловажное дополнение мы сюда вставляем и пишем, что пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или его багажа в пункт назначения в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа", - сказал Сураев.
По его словам, добиться возмещения убытков, в случае принятия законопроекта, пассажиры могли бы в судебном порядке.
Комитет по транспорту и строительству на заседании во вторник принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект во втором чтении с учетом поправок.
920100
Обсудить 0
ТуризмтуристыГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта
РИА
Новости
Петр Порошенко
На Украине завели пятое дело против Порошенко
Росстат сообщил о росте промышленности за пять месяцев на 2,4%
Крым
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Лента
новостей
Ситуация в зоне карабахского конфликта
США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
Сотрудники полиции в Испании
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
Норвегия
В Норвегии может быть создана первая в мире "зона без времени"
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Трамп подчеркнул свою "жесткость" к России и обвинил демократов в лицемерии
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
Жительница Италии Джузеппа Робуччи
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Парк Зарядье
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
10:33В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Лента новостейМолния