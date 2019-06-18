Росстат сообщил о росте промышленности за пять месяцев на 2,4%

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Рост промпроизводства в России за 5 месяцев 2019 года составил 2,4%, сообщил во вторник Росстат.

В годовом выражении рост промышленности в мае замедлился до 0,9%. При этом с учетом многочисленных выходных и праздничных дней, очищенные от сезонности итоги мая близки к показателям апреля - объем производства составил 99,2% в месячном выражении.

Как отмечает Росстат, отдельные отрасли и секторы экономики росли в январе-мае 2019 года значительно быстрее.

В частности рост производства подсолнечного масла составил 25,3% в годовом выражении и 8,45% по сравнению с апрелем 2019. Производство трикотажа выросло на 31,2% по сравнению с маем 2018 года, и на 21,2% в целом за пять месяцев в годовом выражении.

Ускоренными темпами росло производство цемента, бетона и конструкций из алюминия, что свидетельствуют об оживлении в строительном секторе.

Кроме того, статистическое ведомство отмечает рост производства бульдозеров в 2,1 раза по сравнению с маем прошлого года. В целом их собрали в полтора раза больше, чем за 5 месяцев прошлого года.