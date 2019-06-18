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РИА Новости

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild.
"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.
Ранее канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.
В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А чем он мог помочь? Задрыгаться в такт вместе с ней?
18 июня, 18:10
Дмитрий Моисеев
15811741798
Зеленский умеет выделять нервно-паралитический биогаз.
18 июня, 18:16
VPVassya Pupkind
21712440320
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