Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Ранее канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.