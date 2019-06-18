МИД призвал Иран воздержаться от шагов, осложняющих ситуацию с СВПД

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. МИД РФ призывает Иран и другие стороны воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшему осложнению ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (CВПД), говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
"Мы призываем все вовлеченные стороны, включая Иран, воздерживаться от шагов, ведущих к дальнейшему осложнению ситуации, и дать возможность найти те решения, которые позволят вернуть осуществление СВПД в устойчивое русло. Не стоит раз за разом проверять договоренности на прочность", - заявил Рябков, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.
Дипломат подчеркнул, что мир не станет безопаснее, если СВПД утратит жизнеспособность, а обстановка в регионе, где уже не раз горели танкеры, усугубится еще больше.
"Призываем все международное сообщество, в первую очередь остающихся участников СВПД, включая страны "евротройки" и Иран, проявить политическую дальновидность и волю к достижению тех целей, ради которых заключались всеобъемлющие договоренности. Нужно действовать. Без СВПД ситуация в мире определенно станет опаснее", - заключил Рябков.