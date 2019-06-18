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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Филарет назвал "новую церковь" Украины не канонической и не автокефальной

Вчера, 17:57
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко впервые открыто признал, что "новая церковь" Украины не является канонической и не имеет автокефалии, поскольку не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя.
"Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?" - заявил Филарет в интервью "Украинскому радио".
Патриарх Филарет
11 июня, 18:45
Профессиональный раскольник. Филарет опять заговорил о "независимости"И что в томосе написано, он не знал, и коварный Порошенко его обманул. Филарет (Денисенко) начинает плести интригу против ПЦУ и Константинополя.
По его мнению, Константинопольский патриарх Варфоломей ввел его и его паству "в заблуждение". "Не признает ни одна церковь. Не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинска. Никто не признает. И потому хвастаться тем, что у нас есть томос об автокефалии, не стоит", - подчеркнул Денисенко.
Он также напомнил, что 10 июня, когда глава "новой церкви" Епифаний поздравлял с именинами патриарха Варфоломея, там же были и представители Александрийского патриарха, Иерусалимской и Элладской церквей, однако они не служили вместе с ним. "Почему не служили? А потому, что эти церкви Епифания не признают как канонического главу церкви", - признал Филарет.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
24 мая, 19:17
И ПЦУ неправильная, и томос не такой. Раскольник Филарет хлопнул дверьюФиларет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", не захотел подписать устав так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Он также заявил, что был патриархом и является им сейчас, поэтому не признает тот факт, что Константинопольский патриарх снял с него анафему в 2018 году. По мнению Филарета, никакой анафемы в отношении него не было. Если же она была, добавил он, то тогда совершенные им ранее рукоположения клириков просто нельзя признавать законными, - а Константинополь, получается, их признал.
Также он заявил, что в ходе так называемого "объединительного собора" в Киеве в конце прошлого года реального объединения всего украинского православия не произошло, поскольку два присоединившихся епископа канонической УПЦ практически не имели приходов, и это были всего лишь 2 из 90 епископов УПЦ.
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
22 мая, 10:27
Церковный раскол в незалежной не закончен. Или это размножение почкованием?В некой антиклерикальной сказке Пушкина герой мутит веревкой воду, чтобы чертям жизнь медом не казалась. Не будем называть имени героя, но то, что делает почетный "патриарх" ПЦУ Филарет, очень похоже на его поведение.
Комментируя эти высказывания Филарета, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не без иронии заметил, что "Филарет прозрел и почти в точности повторил то, что мы утверждаем с момента т.н. "объединительного собора". "Просто поразительно!" - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
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