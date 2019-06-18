Филарет назвал "новую церковь" Украины не канонической и не автокефальной

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко впервые открыто признал, что "новая церковь" Украины не является канонической и не имеет автокефалии, поскольку не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя.

"Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?" - заявил Филарет в интервью "Украинскому радио"

По его мнению, Константинопольский патриарх Варфоломей ввел его и его паству "в заблуждение". "Не признает ни одна церковь. Не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинска. Никто не признает. И потому хвастаться тем, что у нас есть томос об автокефалии, не стоит", - подчеркнул Денисенко.

Он также напомнил, что 10 июня, когда глава "новой церкви" Епифаний поздравлял с именинами патриарха Варфоломея, там же были и представители Александрийского патриарха, Иерусалимской и Элладской церквей, однако они не служили вместе с ним. "Почему не служили? А потому, что эти церкви Епифания не признают как канонического главу церкви", - признал Филарет.

Он также заявил, что был патриархом и является им сейчас, поэтому не признает тот факт, что Константинопольский патриарх снял с него анафему в 2018 году. По мнению Филарета, никакой анафемы в отношении него не было. Если же она была, добавил он, то тогда совершенные им ранее рукоположения клириков просто нельзя признавать законными, - а Константинополь, получается, их признал.

Также он заявил, что в ходе так называемого "объединительного собора" в Киеве в конце прошлого года реального объединения всего украинского православия не произошло, поскольку два присоединившихся епископа канонической УПЦ практически не имели приходов, и это были всего лишь 2 из 90 епископов УПЦ.