В МИД назвали действия Ирана по СВПД вынужденными

"Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Тегерана носят вынужденный, точечный, а главное – обратимый характер. Понимаем и во многом разделяем разочарование иранской стороны в связи с отсутствием адекватной реакции на её настоятельные просьбы учесть озабоченности Тегерана по поводу пробуксовки СВПД в части практической отдачи от "ядерной сделки", - сообщается в заявлении Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.