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РИА Новости

В МИД назвали действия Ирана по СВПД вынужденными

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва отдает себе отчет в том, что действия Тегерана в ситуации с СВПД носят вынужденный, точечный и обратимый характер, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Тегерана носят вынужденный, точечный, а главное – обратимый характер. Понимаем и во многом разделяем разочарование иранской стороны в связи с отсутствием адекватной реакции на её настоятельные просьбы учесть озабоченности Тегерана по поводу пробуксовки СВПД в части практической отдачи от "ядерной сделки", - сообщается в заявлении Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как подчеркнул замглавы МИД РФ, Иран все свои обязательства выполняет, и даже сегодня технически остается в рамках, заданных СВПД. По его словам, Россия постоянно подчёркивает необходимость ответственного отношения к выполнению обязательств всеми участниками "ядерной сделки".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
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