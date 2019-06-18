В МИД назвали действия Ирана по СВПД вынужденными

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва отдает себе отчет в том, что действия Тегерана в ситуации с СВПД носят вынужденный, точечный и обратимый характер, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Тегерана носят вынужденный, точечный, а главное – обратимый характер. Понимаем и во многом разделяем разочарование иранской стороны в связи с отсутствием адекватной реакции на её настоятельные просьбы учесть озабоченности Тегерана по поводу пробуксовки СВПД в части практической отдачи от "ядерной сделки", - сообщается в заявлении Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как подчеркнул замглавы МИД РФ, Иран все свои обязательства выполняет, и даже сегодня технически остается в рамках, заданных СВПД. По его словам, Россия постоянно подчёркивает необходимость ответственного отношения к выполнению обязательств всеми участниками "ядерной сделки".