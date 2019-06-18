В Ивантеевском дендропарке за два года высадили свыше 60 тысяч растений

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ивантеевский лесопитомник в Московской области за два года пополнился более 60 тысячами растений, говорится в пресс-релизе министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Свыше 60 тысяч молодых растений высадили в подмосковном Ивантеевском лесопитомнике за два года… Результаты этой работы видны на полях лесопитомника – посадочный материал высажен на восстановленных восьми гектарах питомника", - цитирует пресс-служба слова министра Владислава Когана.

Ранее сообщалось, что в мае в дендропарке официально открылся сезон экскурсий. Лесопитомник в Ивантеевке был основан в 1936 году для проведения научно-исследовательских работ. Там произрастают более 120 видов уникальных древесных и кустарниковых пород со всего мира.