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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Ивантеевском дендропарке за два года высадили свыше 60 тысяч растений

Вчера, 17:52
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© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес
© Depositphotos / Ale-ks
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ивантеевский лесопитомник в Московской области за два года пополнился более 60 тысячами растений, говорится в пресс-релизе министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Свыше 60 тысяч молодых растений высадили в подмосковном Ивантеевском лесопитомнике за два года… Результаты этой работы видны на полях лесопитомника – посадочный материал высажен на восстановленных восьми гектарах питомника", - цитирует пресс-служба слова министра Владислава Когана.
Ранее сообщалось, что в мае в дендропарке официально открылся сезон экскурсий. Лесопитомник в Ивантеевке был основан в 1936 году для проведения научно-исследовательских работ. Там произрастают более 120 видов уникальных древесных и кустарниковых пород со всего мира.
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