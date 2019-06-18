Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывшего первого заместителя председателя КГБ СССР, генерала армии Филиппа Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Ранее родственники генерала сообщили РИА Новости, что Бобков скончался в понедельник в госпитале на Щукинской в Москве на 94-м году жизни. Точная причина смерти пока неизвестна.
17 июня, 13:33Биография Филиппа Бобкова
"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - сообщил Немерюк.
Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков фактически стоял у истоков современной российской системы противодействия терроризму - в частности, он участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских игр, проходивших летом 1980 года в Москве.