Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T17:50Z
https://ria.ru/20190618/1555676986.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155567/69/1555676908_165:0:1479:739_1036x0_80_0_0_8e2554c8325081b307103d158cf361dc.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Более 250 организаций присоединятся к программе развития волонтерства

Вчера, 17:50
26
© пресс-служба Ассоциации волонтерских центровБолее 250 организаций присоединятся к программе развития волонтерства
Более 250 организаций присоединятся к программе развития волонтерства
© пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров запустила программу развития добровольчества в образовательных учреждениях "СВОИ". В ее рамках до конца текущего года в учебных заведениях по всей России откроется более 150 волонтерских центров, сообщает пресс-служба АВЦ.
Программа нацелена на расширение сети центров добровольчества и поддержку лучших волонтерских студенческих инициатив. Она позволит внедрить добровольчество в образовательный и воспитательный процессы и повысить эффективность работы центров в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.
Участие в добровольческой деятельности дает студентам возможность применять профессиональные компетенции, развивать коммуникативные, лидерские и управленческие навыки, которые особенно востребованы работодателями, а также реализовывать собственные инициативы и участвовать в крупных городских и федеральных мероприятиях.
Прием заявок на конкурс Доброволец России продлен до 30 июня
17 июня, 16:50
Прием заявок на конкурс "Доброволец России" продлен до 30 июня
Для организации работы волонтерских центров АВЦ разработала методические рекомендации, которые одобрила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Именно благодаря тщательному анализу вопроса они носят максимально прикладной характер, направлены на сопровождение, обучение активистов, реализацию и укрепление сообщества юных добровольцев через их участие в ключевых ежегодных событиях, создание и функционирование добровольческих организаций", – отметила она.
На данный момент численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, составляет 1,61 миллиона человек. Эту цифру планируется увеличить до 8,8 миллиона человек, чему будет способствовать программа развития волонтерства "СВОИ".
Программа реализуется Ассоциацией волонтерских центров при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр" и Фонда президентских грантов.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в России
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская область поможет разработке программы поддержки моногородов
РИА
Новости
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
Строящиеся многоэтажные жилые дома
В подмосковном Одинцове расселяют собственников ветхого жилья
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
МГУ вошел в сотню лучших университетов по версии глобального рейтинга QS
Лента
новостей
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева
В Москве напали на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Марии Киселевой
Пьяный приморец расписал ругательствами памятник Ленину в поселке
Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Титов назвал обыски в музее "Собрание" в Москве удивительными
Детский сад
В подмосковной Балашихе построят детский сад на 110 мест
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Подмосковные спасатели продолжат сотрудничество с добровольцами
Семья во дворе жилого дома
В городском округе Рошаль в 2019 году из ветхого жилья расселят 110 человек
Прием заявок на конкурс Доброволец России продлен до 30 июня
Прием заявок на конкурс "Доброволец России" продлен до 30 июня
Вид Земли с МКС
Гости фестиваля "Нашествие" пройдут тест на пригодность к полетам в космос
Волонтеры обустроили туристические маршруты на острове Гогланд
Волонтеры обустроили туристические маршруты на острове Гогланд
Президент РФ Владимир Путин
Путин сможет связаться с министрами в ходе "Прямой линии", заявил Песков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Лента новостейМолния