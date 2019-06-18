Более 250 организаций присоединятся к программе развития волонтерства

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров запустила программу развития добровольчества в образовательных учреждениях "СВОИ". В ее рамках до конца текущего года в учебных заведениях по всей России откроется более 150 волонтерских центров, сообщает пресс-служба АВЦ.

Программа нацелена на расширение сети центров добровольчества и поддержку лучших волонтерских студенческих инициатив. Она позволит внедрить добровольчество в образовательный и воспитательный процессы и повысить эффективность работы центров в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

Участие в добровольческой деятельности дает студентам возможность применять профессиональные компетенции, развивать коммуникативные, лидерские и управленческие навыки, которые особенно востребованы работодателями, а также реализовывать собственные инициативы и участвовать в крупных городских и федеральных мероприятиях.

Для организации работы волонтерских центров АВЦ разработала методические рекомендации, которые одобрила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Именно благодаря тщательному анализу вопроса они носят максимально прикладной характер, направлены на сопровождение, обучение активистов, реализацию и укрепление сообщества юных добровольцев через их участие в ключевых ежегодных событиях, создание и функционирование добровольческих организаций", – отметила она.

На данный момент численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, составляет 1,61 миллиона человек. Эту цифру планируется увеличить до 8,8 миллиона человек, чему будет способствовать программа развития волонтерства "СВОИ".