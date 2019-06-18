Российский еврейский конгресс поставит памятники цыганам-жертвам нацистов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 18 июн – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) в этом году откроет два памятника цыганам, расстрелянным нацистами в Смоленской и Брянской областях, сказал во вторник президент РЕК Юрий Каннер.

По его словам, в рамках программы "Вернуть достоинство" за последние пять лет было открыто около 20 памятников соотечественникам, погибшим от рук нацистов.

"Хочу сказать, что в ближайшее время мы откроем первый в России памятник расстрелянным цыганам в Смоленской области. Мы взяли это на себя и, думаю, справимся. Все, что мы делаем, мы делаем затем, чтобы помнить о страшных событиях прошлого, чтобы они никогда больше не повторились", - сказал Каннер, открывая мемориал на месте бывшего стекольного завода в Минводах, где нацисты за несколько дней 1942 года расстреляли больше 7,5 тысяч евреев.

Как уточнила РИА Новости руководитель мемориальных программ РЕК Екатерина Лазарева, с цыганами они начали работать в 2017 году – тогда в конгресс за помощью и советом обратились актеры театра "Ромэн", родственники человека, который собирал историю цыган во время Второй мировой. "Цыган уничтожали как евреев, за национальность, конечно, мы согласились помочь", - рассказала она.

Первый памятник появится в деревне Александровка Смоленской области уже в 2019 году – там было расстреляно 148 цыган, все они были членами местного колхоза.