Гиены жили на Аляске во время ледникового периода, выяснили ученые

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в канадской части Аляски останки необычного древнего хищника, принадлежавшего к числу близких родичей современных африканских земляных волков и гиен. Описание этих окаменелостей было представлено в журнале Палеонтологи обнаружили в канадской части Аляски останки необычного древнего хищника, принадлежавшего к числу близких родичей современных африканских земляных волков и гиен. Описание этих окаменелостей было представлено в журнале Open Quaternary.

"Останки других вымерших представителей этого рода часто находят не только в Африке, в Европе и в Азии, но и на юге современных США. Как они пробрались на территорию Нового Света? Наша находка позволила сделать первый шаг к раскрытию этой загадки", — рассказывает Джек Ценг (Jack Tseng) из университета Буффало (США).

Почти вся флора и фауна Нового Света заметно отличается от облика обитателей всех остальных континентов Земли благодаря тому, что и Северная, и Южная Америка, составлявшие в прошлом часть суперконтинента Пангея, откололись от Евразии, Африки, Австралии и других давно исчезнувших континентов примерно 120-50 миллионов лет назад.

Их изоляция привела к появлению причудливого животного и растительного мира, многие представители которого, несмотря на их схожесть с животными Старого Света, не имели никаких родственных связей с ними. Яркий пример этого – знаменитые саблезубые тигры и мастодонты ледникового периода, чьи последние общие предки с другими кошками, а также слонами и мамонтами жили на Земле около 30 миллионов лет назад.

С другой стороны, многие другие животные со знакомым нам обликом, такие как ягуары и бизоны, а также волки и некоторые другие крупные млекопитающие, проникли на территорию Северной и Южной Америки совсем недавно, около 3-4 миллионов лет назад. В этом им помогло то, что уровень моря в прошлом был значительно ниже, чем сегодня, и Чукотку и Аляску объединял своеобразный "мост", который ученые называют Беринговым перешейком.

Ценг и его коллеги открыли еще одного четвероногого "нелегального мигранта", проникшего на территорию Нового Света через северный маршрут, изучая останки различных древних животных, найденные еще в 1970 годах в ходе раскопок у берегов одного из северных притоков реки Юкон.

Эти окаменелости долгое время не привлекали внимания ученых и хранились в запасниках Музея естественной истории Канады в Оттаве. Изучая каталоги с фотографиями этих находок, Ценг, специалист по эволюции гиен, нашел снимки нескольких зубов, очень похожих на моляры современных обитательниц саванн Африки.

Заинтересовавшись этой находкой, биолог запросил у музея заметки их первооткрывателей, а затем и сам посетил Оттаву для более детального изучения этих окаменелостей. Их изучение показало, что они действительно принадлежали древним гиенам из рода Chasmaporthetes, чьи представители жили на Земле примерно 5-0,8 миллиона лет назад.

Эти животные, несмотря на то, что они были очень похожи на современных полосатых гиен, сильно отличались от них в экологическом плане. Они не обладали мощными челюстями и зубами, которые позволяют их ныне существующим "кузинам" разгрызать кости и питаться падалью. Их единственные современные родичи, земляные волки (Proteles cristatus), питаются исключительно термитами, пауками и жуками.

Полярные гиены, как предполагает Ценг, обладали менее экзотической диетой. Судя по структуре их зубов, они были охотниками или падальщиками и питались мясом загнанных оленей-карибу или же тушами погибших мамонтов. В целом, по характеру поведения и экологической роли они были больше похожи на волков, чем на современных гиен.

Следуя за стадами этих животных, предки Chasmaporthetes могли проникнуть на территорию Северной Америки примерно 1,4 миллиона лет назад, двигаясь по Берингову перешейку. В пользу этого, по словам палеонтологов, говорит то, что схожие зубы были найдены в Монголии, а также на юге США и на севере Мексики.

Что могло погубить этих гиен? Как предполагают исследователи, они вымерли из-за появления короткомордых медведей (Arctodus simus), крупнейших хищных млекопитающих в истории Земли. Они занимали схожую экологическую нишу и начали распространяться по Новому Свету примерно тогда же, когда гиены начали исчезать с континента.