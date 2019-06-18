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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Минводах открыли мемориал жертвам Холокоста

Вчера, 17:47
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 18 июн – РИА Новости, Алексей Михеев. Российский еврейский конгресс открыл мемориал на месте массового расстрела евреев нацистами на местном стекольном заводе, в церемонии приняли участие посол Израиля Гарри Корен и гости из разных городов России, передает корреспондент РИА Новости.
Расстрелы евреев продолжались в Минводах с 6 по 9 сентября 1942 года. С 2010 года РЕК вел работу по восстановлению имен жертв нацистов. На основе информации из российских архивов, архивов центра поиска имен израильского института "Яд Вашем" и списка, собранного еврейской общиной Ставрополя, удалось восстановить 1034 имени. Все они высечены на новом памятнике рядом с международным аэропортом Минеральных вод.
"Для меня это часть истории моей семьи. Половина семьи моего отца и половина семьи моей мамы расстреляны… Сегодня здесь присутствуют люди, которые должны были быть похоронены здесь, но чудом избежали этой участи. Сегодня с нами здесь праведники и потомки праведников – люди, которые, рискуя жизнью, спасали евреев, и только благодаря им, можно сказать, человечество сохранило человеческий облик в той ужасной мясорубке", - сказал на открытии мемориала президент РЕК Юрий Каннер.
Новый памятник стоит в нескольких метрах от небольшого белого камня, поставленного в 1943 году местными жителями. Как отметил Каннер, в то время устанавливать подобные мемориалы было небезопасно.
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"Погибшие не исчезают, пока о них помнят, пока память о них живет. Она живет в сотнях мемориалов, разбросанных по всей бывшей оккупированной Европе. Здесь, как и во всех таких местах, был систематический, намеренный подход фашистской машины смерти к тотальному уничтожению еврейского народа. В этом и есть суть термина Холокост", - сказал посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен.
Он особо подчеркнул, что Израиль сегодня вместе с Россией выступает против искажения исторической правды, борется против возрождения нацизма, отрицания Холокоста и забвения памяти павших бойцов Красной армии.
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Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессСтавропольский край
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