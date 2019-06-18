"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

фейсбуке , это позволит "Газпрому" не брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, этим займется "Нафтогаз". Согласно документу, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с Евросоюзом. Как написал Витренко в, это позволит "Газпрому" не брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, этим займется "Нафтогаз".

Плату за транзит в таком "своповом" договоре оформят не как тариф на транспортировку, а как маржу, размер которой украинская компания рассчитает в соответствии с европейскими правилами, а также согласует с представителями ЕС.

В качестве дополнительного условия Витренко назвал заключение "Газпромом" и "Укртрансгазом" "соглашения о соединении украинской и российской газотранспортных систем".

"Нас устраивает предложение ЕС — обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из России на Украину в объеме не менее 90 миллиардов кубометров газа в год. То есть будет 30 миллиардов кубометров для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний", — отметил Витренко.

На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине на действующих условиях.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. При этом Украина с конца 2015 года отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. И хотя киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.