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РИА Новости

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту

Вчера, 17:45
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© ALEXANDER ZOBINГазокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
© ALEXANDER ZOBIN
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Согласно документу, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с Евросоюзом. Как написал Витренко в фейсбуке, это позволит "Газпрому" не брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, этим займется "Нафтогаз".
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Плату за транзит в таком "своповом" договоре оформят не как тариф на транспортировку, а как маржу, размер которой украинская компания рассчитает в соответствии с европейскими правилами, а также согласует с представителями ЕС.
В качестве дополнительного условия Витренко назвал заключение "Газпромом" и "Укртрансгазом" "соглашения о соединении украинской и российской газотранспортных систем".
"Нас устраивает предложение ЕС — обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из России на Украину в объеме не менее 90 миллиардов кубометров газа в год. То есть будет 30 миллиардов кубометров для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний", — отметил Витренко.
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Зеленский уверен, что вскоре по транзиту через Украину удастся договориться
На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине на действующих условиях.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. При этом Украина с конца 2015 года отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. И хотя киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.
В начале июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает его по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", потому что, по его словам, цена российского газа и так завышена на 100 процентов. Насколько тогда завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чё то Украина все чаще в сторону России поглядывает, баулы собирает. Как говорится, будьте осторожны, брат у ворот.
18 июня, 18:35
Седой Команданте
116170002
А зачем Украине давать газ? Европа все равно никуда не денется, а "Северный поток -2" надо в дело пускать.
18 июня, 18:01
llevone2017
12740000
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