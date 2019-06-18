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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД рассказали, на что нацелена встреча России, США и Израиля

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 1 июня 2018
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 1 июня 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата в Иерусалиме нацелена на урегулирование кризисной ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом, говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.
"Ее проведение (встречи РФ, США и Израиля. - ред), в том числе, нацелено на поиск совместных практических шагов в интересах урегулирования кризисной ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом. Придаем большое значение решению этой задачи", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ ответе Кожина на вопрос о трехсторонней встрече РФ-США-Израиль в Иерусалиме.
По его словам, Москва видит потенциал задействования новых форматов работы, "которые, не подменяя существующие, прежде всего, астанинский, содействовали бы продвижению по пути к миру и стабильности в САР при обеспечении ее суверенитета, единства и территориальной целостности, а также окончательной ликвидации международного терроризма на сирийской земле, процессу возвращения беженцев и скорейшей социально-экономической реконструкции страны".
"Крайне ответственно подходим к вопросам организации и проведения предстоящей встречи и рассчитываем на аналогичное отношение со стороны наших зарубежных коллег и представителей СМИ, имея в виду, что разного рода спекуляции на тему якобы готовящейся "сделки" или каких-либо "разменов" могут только навредить делу", - подчеркнул Кожин.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, что в конце июня в Иерусалиме пройдет встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.
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Война в СирииВойна в СирииДжон БолтонМИД РФНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильВ мире
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