Пугачева решила повторить юбилейный концерт

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Концерт Аллы Пугачевой "P.S" пройдет 2 ноября в столице Белоруссии на "Минск-Арене", он повторит концерт в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы, сообщила РИА Новости пресс-атташе певицы Елена Чупракова.
Ранее сообщалось, что юбилейный концерт в Кремле будет единственным.
"Концерт Аллы Пугачевой "P.S" пройдет 2 ноября на "Минск-Арене", - сообщила Чупракова.
Она рассказала, что это будет тот же концерт, что и в Кремлевском дворце, который примадонна дала по случаю своего 70-летнего юбилея. В шоу певица исполнила свои хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.
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