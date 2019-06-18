Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T17:33Z
https://ria.ru/20190618/1555676264.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155269/46/1552694608_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_212968d399fb4e5cfafbcfbcf05e56fa.jpg
РИА Новости
Культура

Пугачева решила повторить юбилейный концерт

Вчера, 17:33
3232
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Концерт Аллы Пугачевой "P.S" пройдет 2 ноября в столице Белоруссии на "Минск-Арене", он повторит концерт в Кремлевском дворце по случаю 70-летия певицы, сообщила РИА Новости пресс-атташе певицы Елена Чупракова.
Ранее сообщалось, что юбилейный концерт в Кремле будет единственным.
"Концерт Аллы Пугачевой "P.S" пройдет 2 ноября на "Минск-Арене", - сообщила Чупракова.
Она рассказала, что это будет тот же концерт, что и в Кремлевском дворце, который примадонна дала по случаю своего 70-летнего юбилея. В шоу певица исполнила свои хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
25 апреля, 00:30
Пугачева пообещала "выкинуть сюрприз" к 80-летию
159031075
Обсудить 4
КультураАлла Пугачева
Рекомендуем
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
РИА
Новости
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра"
В Ростовской области вертолеты на предельной высоте пролетели над пляжем
Боевые вертолеты на предельно малой высоте пролетели над ростовским пляжем
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Лента
новостей
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о его состоянии
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Жительница Италии Джузеппа Робуччи
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
10:33Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Лента новостейМолния