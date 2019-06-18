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РИА Новости
Медиавойны

В МИД России прокомментировали призывы запретить доступ к Sputnik Литва

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле, заявили в МИД РФ, комментируя призывы литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.
Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
Вчера, 17:21
В МИА "Россия сегодня" раскритиковали идею запретить доступ к Sputnik Литва
"В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство "Спутник", осуществляющее свою деятельность в стране в полном соответствии с законом и высокими журналистскими стандартами, и вовсе подвергается откровенной травле", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве также напомнили, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, которому после допроса и обысков был запрещен въезд в республику на пять лет.
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