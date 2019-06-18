В МИД России прокомментировали призывы запретить доступ к Sputnik Литва

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле, заявили в МИД РФ, комментируя призывы литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.

"В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство "Спутник", осуществляющее свою деятельность в стране в полном соответствии с законом и высокими журналистскими стандартами, и вовсе подвергается откровенной травле", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве также напомнили, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, которому после допроса и обысков был запрещен въезд в республику на пять лет.