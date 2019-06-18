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РИА Новости

Пресс-конференция, приуроченная ко Дню молодежи

Вчера, 17:29
6
26 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная ко Дню молодежи, отмечаемому в России 27 июня.
Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ВЫБОРНЫЙ;
- председатель Всероссийского общественного движения "Стопнаркотик" Сергей ПОЛОЗОВ;
- путешественник, почетный полярник Матвей ШПАРО.
- представители Федерального агентства по делам молодежи.

Что думает молодежь о завтрашнем дне? Какие проблемы волнуют современных девушек и юношей? Насколько активная жизненная позиция помогает находить правильные решения сложных вопросов?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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