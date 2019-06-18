На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Более 54 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны.

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за прошлую неделю в стране корью заболели 967 человек - 463 взрослых и 531 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской и Харьковской областях, а также в Киеве.