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РИА Новости

На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью

Вчера, 17:27
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Более 54 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны.
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за прошлую неделю в стране корью заболели 967 человек - 463 взрослых и 531 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской и Харьковской областях, а также в Киеве.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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