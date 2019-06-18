В Киеве началось заседание суда по делу Вышинского

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подольский суд Киева начал очередное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

На прошлом заседании 10 июня было завершено чтение обвинительного акта.

"Заседание началось. Сейчас выясняется, признает ли он свою вину", - заявил Доманский РИА Новости.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Первое заседание, на котором дела начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На этом заседании суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил Вышинскому сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянном боксе для заключенных. На первом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт журналисту. На последующих заседаниях прокуроры продолжили зачитывать обвинение подозреваемому.