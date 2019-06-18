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В МИА "Россия сегодня" раскритиковали идею запретить доступ к Sputnik Литва

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В МИА "Россия сегодня" прокомментировали инициативу членов оппозиционной партии Литвы запретить доступ к сайту Sputnik Литва, назвав это "очередной заявкой на приз главного русофоба Европы".
Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
28 мая, 22:42
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал, как с ним обращались спецслужбы
"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", - говорится в комментарии пресс-службы агентства.
В пресс-службе констатировали, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.
 Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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