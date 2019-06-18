В МИА "Россия сегодня" раскритиковали идею запретить доступ к Sputnik Литва

В МИА "Россия сегодня" прокомментировали инициативу членов оппозиционной партии Литвы запретить доступ к сайту, назвав это "очередной заявкой на приз главного русофоба Европы".

"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", - говорится в комментарии пресс-службы агентства.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".