В МИА "Россия сегодня" раскритиковали идею запретить доступ к Sputnik Литва

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В МИА "Россия сегодня" прокомментировали инициативу членов оппозиционной партии Литвы запретить доступ к сайту Sputnik Литва, назвав это "очередной заявкой на приз главного русофоба Европы".
Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва.
"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", - говорится в комментарии пресс-службы агентства.
В пресс-службе констатировали, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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