В Пушкинском музее открываются две главные выставки лета

Выставка "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 19 июня в ГМИИ им. Пушкина можно увидеть две уникальные выставки: "Щукин. Биография коллекции", объединившая произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо из собрания Эрмитажа и Пушкинского музея, и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", в которой собраны знаковые работы Джакометти, Кляйна, Баския, Уорхола, Абрамович, Каттелана и других известных художников. Почему это историческое событие - в материале РИА Новости.

Коллекция Щукина

Выставка "Щукин. Биография коллекции" объединяет работы одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX – начала ХХ века.

"У меня есть ощущение, что мы сделали нечто невероятно важное. Мы находимся в определенной исторической точке, об этой выставке будут вспоминать, она войдет в историю", — сказала директор музея им. Пушкина Марина Лошак.

В экспозиции объединены знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Выставка занимает практически все пространство Пушкинского музея. История формирования коллекции Сергея Щукина предстанет перед зрителем через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст.

"Вся история, которая была рассказана нами о Щукине, возникла в наших головах не случайно. Было много сложностей, много приключений. Мы открываем выставку вместе с Эрмитажем, без Эрмитажа она была бы невозможна, потому что в 1948 году коллекция Щукина была поделена между двумя музеями", — отметила директор.

История семьи

Собирателем искусства был не только Сергей Щукин, но также его братья Дмитрий, Петр и Иван. Первые залы экспозиции посвящены образам их коллекций. Основу выставки составляют предметы искусства, которые коллекционировал Сергей Щукин.

"Мы рассказываем о нем, его семье, его трех братьях, без которых он был бы невозможен. Про страстного Петра, который подарил Историческому музею 200 тысяч объектов искусства, про тихого Дмитрия, который был поглощен миром старых мастеров. Нельзя не вспомнить про Ивана. Совсем другой человек, одиночка, западник, прекрасно разбиравшийся в искусстве, живший в Париже. Человек страстей, покончивший с собой. Это большой, трагический, восклицательный и вопросительный знак", — поделилась Лошак.

Начало собранию Сергея Щукина положили произведения импрессионистов, приобретенные в 1898 году, традиционные пейзажи. Постепенно, с формированием его вкуса, в собрании стали появляться революционные произведения, поворотные для русского художественного процесса и для мирового искусства ХХ века в целом.

"Центральная часть экспозиции – "реконструкция" коллекции Сергея Щукина, она воссоздает путь и логику собирателя, позволяет увидеть, как формировался и менялся его вкус. Каждому большому увлечению коллекционера посвящен отдельный зал", — рассказали в пресс-службе музея. Выставка продлится до 15 сентября.

Рекорды не главное

С октября 2016 по февраль 2017 года в Фонде Louis Vuitton в Париже проходила выставка "Иконы современного искусства" из России, включившая полторы сотни полотен и скульптур из легендарного собрания русского мецената Сергея Щукина. Ее посетило более 1,2 миллиона человек.

"Сегодня мне задают вопрос, собираемся ли мы побить рекорд Фонда Louis Vuitton? Нет, не собираемся. Это даже невозможно, это не наша задача. Для наших французских и интернациональных зрителей выставка была подлинным открытием. Они увидели, что главные шедевры новейшего французского искусства находятся в России", — подчеркнула Лошак.

Ответ из Парижа

В Пушкинском музее параллельно с экспозицией Щукина откроется выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", которая объединит произведения одного из ведущих мировых собраний современного искусства. Впервые в России покажут знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана и других известных художников.