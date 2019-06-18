Россия планирует поставлять в Мексику комплектующие для спутников

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дочерняя компания Роскосмоса "Главкосмос" и мексиканская ассоциация Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A.C. подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в ходе Международного авиакосмического салона в Ле Бурже.

Как сообщается на сайте "Главкосмоса", документ подписали во вторник гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов и гендиректор мексиканской ассоциации Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A.C. Хосэ Умберто Торрэс Эспанья. Документ направлен на развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики путем организации различных проектов, отмечает компания.

"В ходе переговоров российская сторона познакомила мексиканских коллег с возможностями отечественных средств выведения и платформами космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации научно-исследовательских проектов, а также по поставкам в Мексику различного рода комплектующих для космических аппаратов", - говорится в сообщении.