Онищенко не поддержал идею убрать пищевой мак из перечня наркотиков

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отрицательно оценил идею уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой убрать пищевой мак из перечня наркотиков, отметив, что таким способом будет легализован ввоз наркотического вещества в страну.
Ранее омбудсмен выступила с инициативой пересмотреть перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, с тем, чтобы туда не попадали такие продукты, как пищевой мак.
21 сентября 2018, 08:00"Услышал "виновен" и заплакал". Пенсионера осудили за маки в огороде
"Отрицательно", - заявил Онищенко РИА Новости на просьбу оценить эту инициативу.
"Это легализация ввоза наркотика в нашу страну. С этим пищевым маком ввозится соломка, которая потом перерабатывается и идет в продажу", - отметил депутат.