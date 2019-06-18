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РИА Новости

Онищенко не поддержал идею убрать пищевой мак из перечня наркотиков

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отрицательно оценил идею уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой убрать пищевой мак из перечня наркотиков, отметив, что таким способом будет легализован ввоз наркотического вещества в страну.
Ранее омбудсмен выступила с инициативой пересмотреть перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, с тем, чтобы туда не попадали такие продукты, как пищевой мак.
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"Отрицательно", - заявил Онищенко РИА Новости на просьбу оценить эту инициативу.
"Это легализация ввоза наркотика в нашу страну. С этим пищевым маком ввозится соломка, которая потом перерабатывается и идет в продажу", - отметил депутат.
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Геннадий ОнищенкоРоссияОбщество
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