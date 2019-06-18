Землетрясение на севере Японии не повлияло на АЭС в районе бедствия

ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 на севере Японии не вызвало внештатных ситуаций на остановленных семи реакторах АЭС Касивадзаки-Карива в префектуре Ниигата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.

По ее данным, землетрясение не оказало также влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.