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РИА Новости

Землетрясение на севере Японии не повлияло на АЭС в районе бедствия

Вчера, 17:13
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ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 на севере Японии не вызвало внештатных ситуаций на остановленных семи реакторах АЭС Касивадзаки-Карива в префектуре Ниигата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.
По ее данным, землетрясение не оказало также влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Вчера, 17:02
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Сила подземных толчков в Ниигате составила на этот раз шесть из семи баллов по японской шкале. Объявлена угроза цунами.
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