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РИА Новости

В Кемерово приземлился самолет НАТО

Вчера, 17:17
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© Фото : Михаил ЛеуховСамолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
© Фото : Михаил Леухов
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100. Об этом сообщает "Сибдепо".
Воздушное судно летело из Азии в Европу с дозаправкой в аэропорту Новосибирска, однако из-за непогоды ему пришлось совершить посадку в Кемерово.
© Фото : Ян СырбоСамолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
© Фото : Ян Сырбо
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
"Самолет не стал ждать и ушел на запасной аэродром в Кемерово", — приводит портал слова очевидцев.
Приземление Airbus A400M-100 попало в объективы местных жителей. Спустя некоторое время фотографии немецкого самолета стали появляться в социальных сетях.
Воздушное судно приземлилось около 17:00 по местному времени 13 июня и пробыло в аэропорту около двух часов.
© Фото : Давид ВласовСамолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
© Фото : Давид Власов
Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово
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ГерманияКемеровоБезопасность
Популярные комментарии
А визы у экипажа и пассажиров проверили?
18 июня, 17:34
DDrosS2006
30150012
Странная новость. Нам теперь плакать или радоваться )))))))))
18 июня, 18:13
товарищ Сухов
051022
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