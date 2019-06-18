В Кемерово приземлился самолет НАТО

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100. Об этом сообщает В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100. Об этом сообщает "Сибдепо"

Воздушное судно летело из Азии в Европу с дозаправкой в аэропорту Новосибирска, однако из-за непогоды ему пришлось совершить посадку в Кемерово.

© Фото : Ян Сырбо Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово © Фото : Ян Сырбо Самолет НАТО Airbus A400M ВВС Германии в Кемерово

"Самолет не стал ждать и ушел на запасной аэродром в Кемерово", — приводит портал слова очевидцев.

Приземление Airbus A400M-100 попало в объективы местных жителей. Спустя некоторое время фотографии немецкого самолета стали появляться в социальных сетях.

Воздушное судно приземлилось около 17:00 по местному времени 13 июня и пробыло в аэропорту около двух часов.