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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области 21 июня пройдет IV Среднерусский зерновой форум

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЛИПЕЦК, 18 июн – РИА Новости. IV Среднерусский зерновой форум пройдет 21 июня в селе Бруслановка Липецкого района в рамках регионального "Дня поля – Липецк 2019" , сообщает пресс-служба администрации области.
На форум соберутся руководители АПК субъектов РФ, российские и зарубежные зернопроизводители, представители перерабатывающих компаний, селекционеры и семеноводы, производители сельскохозяйственной техники и оборудования - всего более 300 человек и 50 компаний. Организаторами мероприятия выступает Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) при поддержке Минсельхоза России и администрации Липецкой области.
Участникам форума предстоит обсудить долгосрочную стратегию развития зернового комплекса страны до 2035 года, что особенно актуально в условиях разнонаправленного движения цен на зерновые культуры в зависимости от зернопроизводящих регионов, наблюдаемое в последнее время. Также будут подняты вопросы рентабельности производства зерна и органической продукции в стране, вопросы селекции и семеноводства, технической модернизации и экспорта.
Липчане покажут участникам форума деляночные, полупромышленные и промышленные сортоиспытания основных сортов ячменя и других культур, представят инновационные агротехнологии и образцы сельхоз техники. Селекционеры продемонстрируют более сорока высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур. Производители представят минеральные удобрения, семена и средства защиты растений.
"Агропромышленный комплекс области сегодня входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов региональной экономики", – приводит пресс-служба слова врио главы региона Игоря Артамонова.
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По словам Артамонова, общая посевная площадь в Липецкой области в нынешнем году составляет 1335 тысяч гектаров, что на 11 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Из них 370 тысяч гектаров засеяно озимыми культурами (на десять тысяч гектаров больше уровня прошлого года), 395 тысяч гектаров отдано под яровые зерновые. Увеличились площади и под техническими культурами: свекла, рапс, подсолнечник, соя занимают 465 тысяч гектаров. К 2024 году, по словам Игоря Артамонова, область планирует поставить на экспорт более 200 тысяч тонн подсолнечного, соевого, рапсового и льняного масла.
Зерно является вторым по значению в структуре экспорта сельхозпродукции региона. По предварительным оценкам, объемы его поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья могут составить более 530 тысяч тонн на сумму почти 90 миллионов долларов, отмечается в сообщении пресс-службы.
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