В МВД призвали провести ревизию ПДД

ИСТРА (Московская область), 18 июн - РИА Новости. В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию, потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункта параграфа, разделы (ПДД). А что мы можем спрашивать с участников дородного движения?" - заявил Горовой.
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Также заместитель министра напомнил, что сейчас МВД участвует в разработке нового кодекса об административных правонарушениях, концепция которого была опубликована на прошлой неделе.