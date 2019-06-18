В МВД призвали провести ревизию ПДД

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию, потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункта параграфа, разделы (ПДД). А что мы можем спрашивать с участников дородного движения?" - заявил Горовой.