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РИА Новости
Туризм

Опрос: алкоголь и молитва помогают пассажирам справиться со аэрофобией

Вчера, 17:11
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© Depositphotos / halfpointПассажир на борту самолета
Пассажир на борту самолета
© Depositphotos / halfpoint
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Каждый девятый российский авиапассажир, борясь с аэрофобией, молится перед полетом и во время него, сообщает Tutu.ru.
Эксперты сервиса опросили более четырех тысяч пользователей и выяснили, боятся ли они летать на самолете и как справляются с аэрофобией.
Оказалось, что 56% респондентов не боятся летать, остальные все же испытывают страх перед авиапутешествием до вылета и уже находясь на борту лайнера.
Более 17% туристов сказали, что решили проблему кардинально: для путешествий они выбирают наземные виды транспорта.
Самым популярным способом борьбы с аэрофобией у авиапассажиров оказалась молитва – на высшие силы надеются 11% участников опроса.
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Алкоголь в качестве успокоительного используют 7% пассажиров.
Около 4% признаются, что стараются побороть боязнь своими силами. Более 3% опрошенных признались, что они страдали аэрофобией раньше, а теперь справились с ней с помощью определенных методик - медитации, дыхательной гимнастики.
Принимают успокоительные перед авиапутешествием 2% респондентов.
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