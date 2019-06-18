Опрос: алкоголь и молитва помогают пассажирам справиться со аэрофобией

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Каждый девятый российский авиапассажир, борясь с аэрофобией, молится перед полетом и во время него, сообщает Tutu.ru.

Эксперты сервиса опросили более четырех тысяч пользователей и выяснили, боятся ли они летать на самолете и как справляются с аэрофобией.

Оказалось, что 56% респондентов не боятся летать, остальные все же испытывают страх перед авиапутешествием до вылета и уже находясь на борту лайнера.

Более 17% туристов сказали, что решили проблему кардинально: для путешествий они выбирают наземные виды транспорта.

Самым популярным способом борьбы с аэрофобией у авиапассажиров оказалась молитва – на высшие силы надеются 11% участников опроса.

Алкоголь в качестве успокоительного используют 7% пассажиров.

Около 4% признаются, что стараются побороть боязнь своими силами. Более 3% опрошенных признались, что они страдали аэрофобией раньше, а теперь справились с ней с помощью определенных методик - медитации, дыхательной гимнастики.