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РИА Новости

Карасин обсудил с представителями ЕС подготовку к встрече по Закавказью

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье ситуацию на Южном Кавказе и подготовку к очередному раунду переговоров в Женеве, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщается на сайте МИД РФ, Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара и спецпредставителя Действующего председательства ОБСЕ Рудольфа Михалку, а также советника представителя ООН на Женевских дискуссиях Хайлу Мамо.
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"С российской стороны было подчеркнуто значение женевского процесса для укрепления предсказуемости, безопасности и доверия в регионе, обозначена востребованность спокойного, поэтапного решения стоящих перед Грузией, Абхазией и Южной Осетией практических задач", - отметили в министерстве.
Сообщается, что в ходе встречи сопредседатели проинформировали об итогах своих консультаций в Сухуме, Тбилиси и Цхинвале.
"Также обсуждались текущая ситуация на Южном Кавказе и подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, запланированному на 2-3 июля текущего года", - подчеркнули в ведомстве.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проводятся после событий августа 2008 года, когда Грузия совершила нападение на Южную Осетию. В переговорах принимают участие представители России, Абхазии, Грузии, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ.
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ОБСЕЕвросоюзГригорий КарасинРоссияВ мире
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