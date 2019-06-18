Карасин обсудил с представителями ЕС подготовку к встрече по Закавказью

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье ситуацию на Южном Кавказе и подготовку к очередному раунду переговоров в Женеве, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщается на сайте МИД РФ, Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара и спецпредставителя Действующего председательства ОБСЕ Рудольфа Михалку, а также советника представителя ООН на Женевских дискуссиях Хайлу Мамо.

"С российской стороны было подчеркнуто значение женевского процесса для укрепления предсказуемости, безопасности и доверия в регионе, обозначена востребованность спокойного, поэтапного решения стоящих перед Грузией, Абхазией и Южной Осетией практических задач", - отметили в министерстве.

Сообщается, что в ходе встречи сопредседатели проинформировали об итогах своих консультаций в Сухуме, Тбилиси и Цхинвале.

"Также обсуждались текущая ситуация на Южном Кавказе и подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, запланированному на 2-3 июля текущего года", - подчеркнули в ведомстве.