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РИА Новости
Новости Подмосковья

В городском округе Рошаль в 2019 году из ветхого жилья расселят 110 человек

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые квартиры в городском округе Рошаль Московской области получат в 2019 году 110 человек, расселяемых из аварийного жилья, сообщается в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В 2019 в городском округе Рошаль планируется расселить 110 жителей, проживающих в 50 аварийных помещениях площадью свыше двух тысяч квадратных метров. Вручение ключей от квартир планируется в четвертом квартале 2019 года", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного фонда этапа 2021 года в городском округе Рошаль планируется предоставить квартиры 363 жителям, проживающим в 149 аварийных помещениях.
Ранее сообщалось, что Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.
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